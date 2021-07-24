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Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmada bir Azeri askeri hayatını kaybetti

24.07.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan ile Ermenistan askerleri arasında Kelbecer yakınlarında çıkan çatışmada bir Azeri askeri öldü.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmada bir Azeri askeri hayatını kaybetti

AzerbaycanSavunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ermenistan askerlerinin Cuma günü Kelbecer'de açtığı ateş sonucu bir Azeri askeri hayatını kaybetti. Ermenistan ise olaydan Azerbaycan ordusunu sorumlu tutarak çatışmada üç Ermeni askerinin yaralandığını duyurdu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı yoğun çatışmaların yaşandığını ve bunların Cuma akşamının geç saatlerine kadar sürdüğünü açıkladı.

Bakü ile Erivan arasındaki gerilim Dağlık Karabağ savaşının sona ermesi sonrasında son aylarda yeniden tırmanışa geçti. Mayıs ayında Ermenistan Azerbaycan ordusuna Ermenistan'ın güney sınırını ihlal ettiği suçlaması yöneltti. Ermenistan o dönem Moskova'dan da kendisine askeri destek vermesini istedi. Rusya da Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki hududun tayininde yardımcı olacağını duyurdu.

27 Eylül – 9 Kasım tarihleri arasında yaşanan Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan 1990'ların başında kaybettiği pek çok bölgeyi geri almayı başardı. Çatışmalarda 6 bin 500'den fazla insan hayatını kaybetti.

AFP / EC, BÖ

Deutsche Welle Türkçe

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