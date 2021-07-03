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Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki takas gerçekleşti

03.07.2021 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 92 bin mayının haritaları karşılığında ülkede gözaltında bulunan 15 kişinin, Ermenistan'a iade edildiğini duyurdu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki takas gerçekleşti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan'ın bir zamanlar işgali altında tuttuğu Fuzuli ve Zengilan illerinde döşediği 92 bin anti tank ve anti personel mayınının haritalarını, Azerbaycan'a teslim ettiği bildirildi.

RUSYA ARABULUCULUK YAPTI

Azerbaycan tarafının da ülkede tutuklu bulunan 15 Ermenistan uyrukluyu iade ettiği belirtildi.

İade işleminin, Rusya'nın girişimiyle gerçekleştiği kaydedildi.

Azerbaycan daha önce de Ağdam ilinde döşenen 97 bin mayının haritaları karşılığında 15 kişiyi Ermenistan'a iade etmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan
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