Azerbaycan İle Ermenistan'dan İkinci Ateşkes Kararı

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından yapılan fotoğraflı paylaşımda “Belki bu fotoğrafı ilk kez görüyor olabilirsiniz ama Azerbaycan halkı 30 yıldır aynı fotoğraf ile yaşıyor. 30 yıl önce Hocalı’da bebekleri katleden Ermenistan, bugün de aynı katilliğe devam ediyor. Bu manzarayı görüp de susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun! Biz susmayacağız!” ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde kurulan Minsk Grubu’nun eş başkanları Rusya, ABD ve Fransa uzun süredir Dağlık Karabağ konusunda arabuluculuk yapıyor.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının 1 Ekim tarihli bildirisi ise 5 Ekim tarihli bildirileri ile 10 Ekim tarihli Moskova bildirisine uygun olarak ateşkes kararının kabul edildiği belirtildi.

Bu iki ülke arasında Azerbaycan ve Ermenistan, Moskova’da Rusya’nın davetiyle yapılan görüşmede, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12’den geçerli olmak üzere ateşkes ilan etmişlerdi.

Ateşkes ilan edilmesinin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes ihlali konusunda karşılıklı suçlamalar yapılmıştı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 27 Eylül’de Dağlık Karabağ bölgesinde başlayan çatışmalarda bügüne dek aralarında sivillerin de bulunduğu yüzlerce kişi hayatını kaybetti.1994 yılındaki ateşkesten bu yana en sert çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ, uluslararası arenada bağımsız olarak tanınmıyor. Sovyetler Birliği'nin 1991 yılında dağılmasından bu yana Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışma odağı olmaya devam ediyor.

