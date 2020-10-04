Azerbaycan ile ilgili soruya Ermenistan Başbakanı'ndan itiraf gibi yanıt: Aynı kapasiteye sahip olmayabiliriz

Azerbaycan ordusu karşısında Dağlık Karabağ'da tutunamayan Ermenistan, çareyi Batılı ülkelerden bekliyor. Alman Bild Gazetesi'nden Paul Ronzheimer 'in sorularını yanıtlayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye’yi “sözde soykırım” ile suçladı. Bild Gazetesi Muhabiri Ronzheimer, görüşmenin Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Başbakanlık resmi konutunda gerçekleştiğini ve görüşme boyunca Başbakan Paşinyan‘ın gergin olduğunu, hiç uyumadığını, cepheden gelen kayıplarla alakalı tedirgin olduğunu ifade etti.

Nikol Paşinyan "Dağlık Karabağ, uluslararası hukuka göre Azerbaycan'a aittir, ancak bölgede çoğunlukla Ermeniler yaşamaktadır. BM ve AGİT 1992'den beri arabuluculuk yapmaya çalışıyor. Şimdi durum tamamen tırmandı çünkü Azerbaycan, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle bölgeyi yeniden ele geçirmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Paşinyan, “Dünya Ermenistan yerine Donald Trump ve onun korona enfeksiyonundan bahsediyor - bu sizi rahatsız ediyor mu” sorusuna, “Bölgemizde yaşanan olayların uluslararası toplumdan yeterince ilgi gördüğünü düşünüyorum. Belki de bunun nedeni Suriye'den paralı askerlerin ve teröristlerin Dağlık Karabağ sorun bölgesinde ortaya çıkmasıdır" ifadelerini kullandı. Bunu nasıl bildiğine ilişkin soruyu yanıtlayan Paşinyan, “Türkiye tarafından Dağlık Karabağ ve Ermenistan'a karşı Azerbaycan tarafında savaşmak için kiralık savaşçılar nakledildi. Sanırım şimdi bu durumda artık sadece yerel bir güvenlik sorunu değil. Küresel gündemin ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü burada olanlar uluslararası olarak üç nedenden dolayı önemlidir. Birincisi, dediğim gibi, Suriye'den teröristler Dağlık Karabağ ve Ermenistan ile savaşmak için Türkiye tarafından kiralanmakta ve taşınmaktadır. İkincisi, Türk ordusu bu sürece dahil oluyor. Bu, Türkiye'nin bu bölgelerde yaptığı gibi, Akdeniz, Orta Doğu ve Libya'daki diğer faaliyetleri de kapsıyor” dedi. Paşinyan, üçüncü önemli nedenin 100 yılın ardından Türkiye'nin 1915 sonbaharında “sözde Ermeni soykırımını” sürdürmek için Güney Kafkasya bölgesine döndüğüne inandığını iddia etti.