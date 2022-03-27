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Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov hayatını kaybetti

27.03.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan'ın Sovyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsızlığını ilan ettikten sonraki ilk cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov 84 yaşında vefat etti. Mutallibov, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov hayatını kaybetti

Bakü'de 1938'de doğan Mutallibov, 1989'da Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Bakanlar Konseyi Başkanlığına getirilmiş, Azerbaycan, Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan edince de ülkeyi yönetmeyi sürdürmüştü.

Mutallibov, 8 Eylül 1991'de yapılan seçimi kazanarak bağımsız Azerbaycan'ın ilk cumhurbaşkanı olmuştu. 6 Mart 1992'de görevini bırakan Mutallibov, Rusya'ya gitmişti.

2012'ye kadar Rusya'da yaşayan Mutallibov ülkesine dönmüş ve siyasetle uğraşmayacağını açıklamıştı.

Mutallibov, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

AA

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Azerbaycan
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