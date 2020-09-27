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Azerbaycan'ın yanında olduklarını bildirmişlerdi! Ukrayna'dan flaş Ermenistan hamlesi

DÜNYA HABERLERİ  | 27.09.2020 21:42 | Son Güncelleme

Ermenistan’ın sabah saatlerinde Azerbaycan topraklarına saldırmasıyla bölgede başlayan gerilim üzerine Ukrayna Havayolları, Ermenistan’a olan tüm uçuşları geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Azerbaycan'ın yanında olduklarını bildirmişlerdi! Ukrayna'dan flaş Ermenistan hamlesi

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına top atışlarıyla saldırması sonrası bölgede tansiyon yükselmiş, Ukrayna, Pakistan ve Türkiye Azerbaycan’ın yanında olduklarını bildirmişti.

Ukrayna Havayolları ise bölgede artan gerilimin ardından Ermenistan’ın başkenti Erivan’a yapılan uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

UÇUŞLARI ASKIYA ALDILAR

Havayolları, “Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan ihtilafın şiddeti göz önüne alınarak. Ukrayna Havayolları Risk Yönetim Merkezi Erivan’a yapılan uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı. Ayrıca yarın saat 17:00’de Kiev’den Erivan’a gerçekleşmesi planlanan uçuşun yolcuları ile iletişime geçilecek ve kendilerine tüm destekler sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Havayolları, koronavirüs salgını nedeni ile Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye durdurulan seferlerin ise 4 Ekim tarihinde tekrar başlayacağını hatırlatarak, şirketin Risk Yönetim Merkezi’nin bölgedeki durumun yeniden değerlendireceğini aktardı. (İHA)

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