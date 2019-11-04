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Azerbaycan-İran sınırında 1 kaçakçı etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 09:55 | Son Güncelleme

Azerbaycan-İran sınırında sınır muhafızları, yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 1 kaçakçıyı etkisiz hale getirdi.Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti, dün TSİ 15.50’de İran-Azerbaycan sınırının Bilesuvar bölgesindeki “Göytepe” sınır geçiş noktasında silahlı 1 kişinin yasa dışı yollarla Azerbaycan’a geçiş yapma ve uyuşturucu getirme girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Azerbaycan-İran sınırında sınır muhafızları, yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 1 kaçakçıyı etkisiz hale getirdi.
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti, dün TSİ 15.50’de İran-Azerbaycan sınırının Bilesuvar bölgesindeki “Göytepe” sınır geçiş noktasında silahlı 1 kişinin yasa dışı yollarla Azerbaycan’a geçiş yapma ve uyuşturucu getirme girişiminde bulunduğunu bildirdi. Açıklamada, sınır koruma birliği tarafından tespit edilen kaçakçının “dur” ihtarına karşılık kaçmaya çalıştığı, bunun üzerine ateş açıldığı ve olay yerinde öldüğü belirtildi.
Bölgede yapılan aramalar sonucunda siyah çantada ağırlığı 12 kilo 340 gram olan uyuşturucu, 1 tabanca ve şarjörler ele geçirildi.
Kaçakçıyı arabayla almaya gelen 2 kişinin gözaltına alındığını belirten yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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