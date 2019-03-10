Azerbaycan-İran sınırında çatışma: 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan-İran sınırında Azerbaycan sınır muhafızları ile yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan grup arasında çıkan çatışmada 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, sabah TSİ 5.50’de İran-Azerbaycan sınırındaki Fuzuli bölgesinde yer alan Bala Bahmanlı köyünde bazı silahlı kişilerin yasa dışı yollarla Azerbaycan’a geçiş yapma girişiminde bulundukları bildirildi. Sınır muhafızlarınca tespit edilen kişilerin “dur” ihtarına silahla karşılık verdiği ve açılan ateşle göğsünden yaralanan Azerbaycanlı asker Sahavet Mammadov’un şehit olduğu, 1 askerin ise yaralandığı belirtildi. Elinden yaralanan Vidadi Cebrayılov isimli askerin ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ifade edildi.

Azerbaycan sınır muhafızlarının karşı ateş açmasıyla yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan grubun kaçtığı kaydedildi.

Hayatını kaybeden askere Devlet Sınır Hizmeti Komutanı Elçin Guliyev’in emriyle ölümünden sonra 3. dereceli “askeri hizmet” madalyası verildiği belirtildi.

Sınırı geçmeye çalışan kişilerin kim oldukları konusunda araştırmanın sürdüğünü belirten yetkililer, olayla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

