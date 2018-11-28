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Azerbaycan kamu temsilcileri ve gazetecilerinden RTÜK'e ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 15:15 | Son Güncelleme

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya: "Aramızda oluşan bu birlik bilinci, medya alanında olduğu gibi ekonomi, siyaset gibi alanlarda da artarak devam ediyor"

Azerbaycan kamu temsilcileri ve gazetecilerinden oluşan heyet, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının organizasyonuyla Azerbaycan kamu temsilcileri ve gazetecilerinden oluşan 15 kişilik heyet, 26 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdikleri Türkiye temasları kapsamında RTÜK'e ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, RTÜK Başkan Yardımcıları Hikmet İnce ile İlker Ilgın ile üyeler Arif Fırtına, İsmet Demirdöğen ve Nurullah Öztürk de hazır bulundu.

Türkiye ve Azerbaycan arasında medya alanında yapılabilecek iş birliklerinin konuşulduğu toplantıda konuk heyete, RTÜK'ün Türk Cumhuriyetlerinde radyo ve televizyonculuk konuları ile yayıncılık dünyasını bir araya getirecek projeler hakkında bilgi verildi.

- "Kardeşlik ilişkileri bize büyük kolaylık sağlayacak"

RTÜK Başkanı Yerlikaya, konuyla ilgili açıklamasında, Türkiye ile Azerbaycan arasında "iki devlet bir millet" anlayışının benimsediğini, bu konuda medyanın üzerine büyük görevler düştüğünü belirtti.

Yıllarca emperyalist güçlerin Türk dünyasının birlik olmasını engellemeye çalıştığını, Türk dünyasında oluşmaya başlayan birlik bilincinin, bu çabaları boşa çıkardığını ifade eden Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Aramızda oluşan bu birlik bilinci, medya alanında olduğu gibi ekonomi, siyaset gibi alanlarda da artarak devam ediyor. Bu birliktelikleri oluştururken Türkiye ve Azerbaycan'ın öncü bir rol üstlenmesini biz de arzu ediyoruz. Radyo ve Televizyon Üst Kurulları olarak geçen yıl Van'da bir toplantı yaptık. Bu toplantı aracılığıyla Kafkasya'daki ve onun dışındaki Türk Cumhuriyetlerinin Radyo ve Televizyon Üst Kurullarını bir araya getirmek istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız, çünkü Karadeniz ülkeleri, Avrupa ülkeleri, İslam ülkeleri arasında böyle bir platform var. Artık bizim de bu yapıyı kurmamız gerekiyor. Yazılı medya ve basın arasında da böyle bir birlikteliğin elbette olması gerekiyor. Azerbaycan ve Türkiye arasında bu birlikteliği kurup daha sonra diğer alanlara yayma fikrini uygulayabilmemizde iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkileri bize büyük kolaylık sağlayacak."

- "Azerbaycan'ın derdi bizim derdimizdir"

Türkiye'nin Azerbaycan'ı öz vatanı gibi gördüğüne dikkati çeken Yerlikaya, iki ülke arasında basın alanında birliktelik oluşturulması gerektiğine değindi.

Uluslararası arenada da siyasi olarak birlikte olunması gerektiğine dikkati çeken Yerlikaya, "Bunun gerçekleştirilmesine köşe yazarları, gazeteciler olarak biz aracılık edebiliriz. Çünkü medyada tek bir ses olacak yapıyı oluşturduğumuzda emperyalist güçlerin Türk coğrafyasını sömürecek argümanlar üretmesine engel olabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Biz bir millet, iki devletiz"

Konuk heyete başkanlık eden Vügar Seferli de Türkiye'de ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Azerbaycan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in, "Biz bir millet iki devletiz." sözünü hatırlattı.

Seferli, Türkiye ile Azerbaycan medyası arasında bir medya platformu oluşturmak amacıyla ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Heyet toplantının ardından Sayısal Kayıt ve Arşiv ve Analiz Sistemi (SKAAS) hakkında bilgi aldı.

Heyettekiler, Türkiye ziyareti kapsamında temaslarına TRT ve Anadolu Ajansı ile devam edecek.

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Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerli

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