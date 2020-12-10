Azerbaycan, Karabağ zaferini kutluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'den tarihi mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı Dağlık Karabağ’daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere Azerbaycan’a dün akşam saatlerinde gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’da bugün başladığı temasları çerçevesinde ilk olarak Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban Devlet Mezarlığı’na ziyarette bulunarak, Haydar Aliyev’in kabrine çelenk koydu. İki lider daha sonra törende konuşma yapmak üzere kürsüye geldi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu zafer gününde sizinle olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyor, kardeşim İlham Aliyev'e teşekkür ediyorum. 44 günde şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Azerbaycan, kardeşim İlham Aliyev'in dirayetli liderliği altında inşallah destan yazmaya devam edecektir. Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmış olması, mücadelenin bittiği anlamına asla gelmiyor. Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur. Ermeni yöneticiler halkın kaynaklarını Azerbaycan'ın topraklarını işgal altında tutabilmek için harcamıştır. Dağlık Karabağ'a yıkım, katliam, gözyaşından başka bir şey getirmeyenlerin artık akıllarını başlarına toplaması gerekiyor. Batılı emperyalistlerin gaz vermesiyle bir yere varılmayacağı görülmeli, ilişkiler yeniden ele alınmalıdır. Ermenistan halkı Karabağ'da yaşananlardan ders çıkarırsa bu, bölgede yeni dönemin başlangıcı olacaktır. Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdikleri sürece zorlukları aşmaya, başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir. Azerbaycan toprakları Terter Çayı’nın suyuna kavuştu. Karabağ artık anavatanı ile kucaklaşmış, 30 yıllık hasret son bulmuştur