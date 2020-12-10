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Azerbaycan, Karabağ zaferini kutluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'den tarihi mesajlar

10.12.2020 11:45 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı aldığı Karabağ zaferi dolayısıyla düzenlenen törende bir araya geldi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmış olması, mücadelenin bittiği anlamına asla gelmiyor." dedi. Aliyev ise konuşmasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert açıklamaları Azerbaycan halkını çok sevindirdi." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı Dağlık Karabağ’daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere Azerbaycan’a dün akşam saatlerinde gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’da bugün başladığı temasları çerçevesinde ilk olarak Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban Devlet Mezarlığı’na ziyarette bulunarak, Haydar Aliyev’in kabrine çelenk koydu. İki lider daha sonra törende konuşma yapmak üzere kürsüye geldi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu zafer gününde sizinle olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyor, kardeşim İlham Aliyev'e teşekkür ediyorum. 44 günde şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Azerbaycan, kardeşim İlham Aliyev'in dirayetli liderliği altında inşallah destan yazmaya devam edecektir. Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmış olması, mücadelenin bittiği anlamına asla gelmiyor. Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur. Ermeni yöneticiler halkın kaynaklarını Azerbaycan'ın topraklarını işgal altında tutabilmek için harcamıştır. Dağlık Karabağ'a yıkım, katliam, gözyaşından başka bir şey getirmeyenlerin artık akıllarını başlarına toplaması gerekiyor. Batılı emperyalistlerin gaz vermesiyle bir yere varılmayacağı görülmeli, ilişkiler yeniden ele alınmalıdır. Ermenistan halkı Karabağ'da yaşananlardan ders çıkarırsa bu, bölgede yeni dönemin başlangıcı olacaktır. Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdikleri sürece zorlukları aşmaya, başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir. Azerbaycan toprakları Terter Çayı’nın suyuna kavuştu. Karabağ artık anavatanı ile kucaklaşmış, 30 yıllık hasret son bulmuştur

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Aliyev'in konuşmasından öne çıkanlar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert açıklamaları Azerbaycan halkını çok sevindirdi. Kardeşim Erdoğan, 'Bu muharebede Azerbaycan haklıdır, Azerbaycan tektir' demiştir. Birlikte zafere ortak olurken, bütün dünyaya da bunu gösteriyoruz. Azerbaycan parlak zafer elde ederek, Ermenistan'a haklılığını gösterdi. Savaştaki 44 günün her biri bizim şanlı tarihimizdir.

Azerbaycan 30 yıla yakın zamandır işgal altında yaşıyor. Şimdiki Ermenistan'da yaşamış Azerbaycan halkı kendi ata topraklarında esir gibi yaşadı. Bütün dünya gördü, Dağlık Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Ordumuzu güçlendirdik, ilden ile üstünlüğümüz yayılmıştır, Ermenistan bizimle boy ölçüşemedi. Ermenistan ordusu hakkında yalan söylemiştir, sanki orduları yenilmezmiş gibi. Ama orduları mahvedildi, Azerbaycan gücünü gösterdi. Ben 'Biz güç topluyoruz' demiştim, bu gücü topladık. Bugün biz kahraman halk gibi bu bayramı düzenledik. Azerbaycan ordusunda 1 firar bile olmuyor. Azerbaycan halkı büyüklüğünü gösterdi. Birlik, irade, milli ruh sergileyerek tarihi gücümüzü gösterdik. Demir yumruk ile düşmanın başını ezdik. Kelbecer, Laçın ve Ağdam'ı tek kurşun atmadan aldık.

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ŞEHİTLİĞE ZİYARET

Ebedi Ateş Anıtı’na çelenk bırakan Erdoğan daha sonra Azerbaycan ve Türk şehitliklerine ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Şehitler Hıyabanı’nda şehit mezarlarına çiçek bıraktı. Erdoğan'a bu ziyaretinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de eşlik etti.

Erdoğan, Aliyev’in kabri ve şehitlik ziyaretlerinin ardından, Ermenistan’ın 27 Eylül’de başlattığı saldırılar karşısında işgal altındaki topraklarının kurtarılması amacıyla Azerbaycan tarafından icra edilen harekatın başarıyla tamamlanmasının ardından kazanılan şanlı zaferi kutlamak için Zafer Geçidi Töreni’ne katıldı.

'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI AZERBAYCAN HALKINI ÇOK SEVİNDİRDİ'

Törende konuşan İlham Aliyev, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Azerbaycan halkını çok sevindirdi. Kardeşim Erdoğan, 'Bu muhaberede Azerbaycan haklıdır, Azerbaycan tektir' demiştir. Birlikte zafere ortak olurken, bütün dünyaya da bunu gösteriyoruz. Azerbaycan parlak zafer elde ederek, Ermenistan'a haklılığını gösterdi." dedi.

Daha sonra İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak Erdoğan, baş başa görüşme ve anlaşmaların imza töreninin ardından Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Erdoğan, Aliyev tarafından onuruna verilen resmi aile yemeğine katılacak.


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