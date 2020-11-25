HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Azerbaycan Kelbecer'in kontrolünü devraldı

Azerbaycan Kelbecer'in kontrolünü devraldı

25.11.2020 16:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dağlık Karabağ'da Rusya'nın öncülüğünde imzalanan anlaşma uyarınca Ermenistan, Kelbecer'in kontrolünü Azerbaycan'a devretti.

Azeybaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bölgenin yeniden inşa edileceğini duyurdu.Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu ile Ermeni milisler arasındaki çatışmaları sona erdiren anlaşma uyarınca Ermenistan Kelbecer ilinin kontrolünü Azerbaycan'a devretti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından geceyarısı yapılan açıklamada, "Azeri ordusuna ait birlikler 25 Kasım'da Kelbecer'e girdi" denildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde askerlerin karla kaplı yol üzerinde mayın taraması yaptığı görülüyor.

Rusya'nın öncülüğünde Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşma uyarınca Ermenistan'ın Kelbecer'in kontrolünü 15 Kasım'da Azerbaycan'a devretmesi öngörülüyordu. Ancak Azerbaycan, "insani nedenlerle" bu süreyi 25 Kasım'a kadar uzatmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kelbecer'de kontrolün devralınmasıyla ilgili olarak televizyondan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, bölge "Bugün işgalden kurtuldu. Bu nedenle Azerbaycan halkını yürekten kutlarım" dedi. Kelbecer'in yeniden inşa edileceğini belirten Aliyev, bölgenin yeniden canlanacağını vurgulayarak "Sadece Kelbecer'in değil, civardaki bütün kentlerin yeniden inşası için bir taslak hazırlanması talimatını verdim" şeklinde konuştu. Bölgedeki kilise ve camiler dahil bütün tarihi eserlerin korunacağı mesajını veren Aliyev, bunların "tarihi hazine" olduğunu kaydetti.

Ermeniler bölgeden ayrılıyor

Kiliselerini geride bırakan Ermenilerin ise bölgeden ayrılırken yanlarında götürebilecekleri herşeyi almaya çalıştıkları belirtiliyor. Elektrik kablolarını, hidroelektrik santrallerin parçalarını, ormanları keserek ağaçları dahi yanlarında götürdükleri aktarılıyor. Kelbecer'de yaşayan Ermenilerin bölgeyi terk etmesinin ardından yaklaşık 30 yıl önce bölgeden kaçmak zorunda kalan Azerilerin geri dönmesi bekleniyor.

Ermenistan, geçen Cuma günü de Ağdam'ın kontrolünü Azerbaycan'a devretmişti. Anlaşma uyarınca Laçin'in ise 1 Aralık'ta Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi öngörülüyor.

Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de patlak veren ve altı hafta süren çatışmalar, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım'da imzalanan anlaşmayla son bulmuştu. Anlaşma, ateşkesin yanı sıra Ağdam, Laçin ve Kelbecer bölgelerinin Azerbaycan'a geri verilmesini de öngörüyordu.

AFP,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Coştukça coştu! Düğünde feci anlar Coştukça coştu! Düğünde feci anlar
120'den fazla balina ve yunus karaya vurdu120'den fazla balina ve yunus karaya vurdu
11 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!11 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni dönem başlıyor

Yoğun bakımlarda yer kalmadı, koridorlar yoğun bakıma döndü

Yoğun bakımlarda yer kalmadı, koridorlar yoğun bakıma döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı

Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Güpegündüz dehşet! Cesetler lüks cipten çıkarıldı

Güpegündüz dehşet! Cesetler lüks cipten çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdi

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Diğer Haberler

Brezilya’da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 37 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da feci kaza: 37 kişi hayatını kaybetti

Putin'in 35 yaş küçük sevgilisi Alina'nın kazancı dudak uçuklattı

Putin'in 35 yaş küçük sevgilisi Alina'nın kazancı dudak uçuklattı

Bomba iddia: Trump giderayak savaş mı çıkaracak?

Bomba iddia: Trump giderayak savaş mı çıkaracak?

Çin'den Biden'a tebrik telefonu

Çin'den Biden'a tebrik telefonu

Suudi Arabistan'daki petrol tankerine bombalı saldırı

Suudi Arabistan'daki petrol tankerine bombalı saldırı

Bu özellik sizde varsa Mars'a gidebilirsiniz!

Bu özellik sizde varsa Mars'a gidebilirsiniz!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.