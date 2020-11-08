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Azerbaycan lideri Aliyev, Dağlık Karabağ'ın ikinci büyük kenti Şuşa'yı ele geçirdiklerini açıkladı

08.11.2020 14:22 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ın ikinci büyük kenti olan Şuşa'yı ele geçirdiklerini açıkladı. Ancak Ermenistan yetkilileri bu haberi yalanladı.

Azerbaycan lideri Aliyev, Dağlık Karabağ'ın ikinci büyük kenti Şuşa'yı ele geçirdiklerini açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ın ikinci büyük kenti olan Şuşa'yı ele geçirdiklerini açıkladı. Ancak Ermenistan yetkilileri bu haberi yalanladı.

Şuşa, Dağlık Karabağ çatışmalarında kritik bir öneme sahip.

Azerbaycan ve Ermenistan için kültürel ve stratejik bir öneme sahip olan Şuşa, Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye 15 km. uzaklıkta.

Azerbaycan'ın Şuşa'yı ele geçirmesi, çatışmalarda stratejik üstünlüğü elde etmesini sağlayacak.

28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesinin duyulacağını söyleyen İlham Aliyev, "Zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Ermenistan yönetimi taleplerime yanıt vermezse sonuna kadar gideceğiz." dedi.

Reuters'ın haberine göre Aliyev'in pazar günü televizyonlardan yaptığı açıklamanın ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sevinç gösterileri düzenlendi.

Dağlık Karabağ'da yönetimde olan yetkililer ve Ermenistan Savunma Bakanı ise bu iddiayı reddetti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Şuşa'da çatışmaların sürdüğü aktarıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ın ikinci büyük kenti olan Şuşa'yı ele geçirdiklerini açıkladı. Ancak Ermenistan yetkilileri bu haberi yalanladı.

'İki taraf için de kültürel açıdan önemli'

Şuşa ve Hankendi şehirlerinde son günlerde yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sivillerin yaşadığı bölgelerin de hedef alındığı iddialarını reddetti.

Reuters'a konuşan Carnegie Endowment for International Peace analisti Thomas de Waal, Şuşa'nın iki taraf için de kültürel olarak büyük bir anlam taşıdığını söyledi.

Waal'e göre bir önceki savaştan önce şehirde Azeriler çoğunluğu oluşturmaktaydı.

Ermeniler için ise Dağlık Karabağ katedrali burada bulunuyor.

Uluslararası hukuka göre Dağlık Karabağ, Ermenistan işgali altındaki Azerbaycan toprağı olarak görülüyor.

Altı haftadır süren çatışmalarda en az bin kişi hayatını kaybetti.

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