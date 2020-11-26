Azerbaycan Meclisi: "Fransa Minsk Eş Başkanlığından Çekilsin"

Azerbaycan Milli Meclisi, dünyada Ermenistan dahil hiç bir ülkenin tanımadığı "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınmasını" içeren kararı kabul eden Fransa Senatosu'na 'karşı karar' çıkardı.

Azerbaycan Milli Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen kararda, Minsk Grubu eş başkanı Fransa'nın tarafsızlığını yitirdiği belirtilerek, Karabağ sorununun çözümünde eş başkanlıktan çıkarılması istendi.

Fransız Senatosu'nun dün yapılan görüşmelerin ardından kabul ettiği karar, Azerbaycan ile Fransa arasında politik krize yol açtı.

Karar üzerine bu sabah acil toplanan Azerbaycan Milli Meclisi, Azerbaycan Hükümeti'nden, Dağlık Karabağ sorununda tarafsızlığını yitiren Fransa'nın Minsk Grubu eş başkanlığından çıkarılması için AGİT yönetimine başvurması çağrısı yaptı.

Ulusal Meclis, hükümetten aynı zamanda, "Fransa ve Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkileri yeniden gözden geçirmesi ve derinlemesine inceleme yapmasını da" istedi.

Azerbaycan-Rusya ve Ermenistan arasında 10 Kasım'da bir ateşkes imzalandığına dikkat çekilen kararda, "Bu anlaşma Dağlık Karabağ sorununu sona erdirdi. Bu üçlü anlaşma, Fransa'nın da desteklediği BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarının uygulanmasını ifade ediyor. Bu bildirge aynı zamanda diğer uluslararası kuruluşlar tarafından kabul edilen belgelerin uygulanmasını da sağlamıştır. Azerbaycan Parlamentosu, yeni gerçeklerin herkes tarafından kabul edilmesi gerektiğini hatırlatır" ifadesine yer verildi.

Fransız Senatosu'nda dün yapılan görüşmelerde, "Fransa'nın Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımasını içeren" karar 305 senatörün oyu ile kabul edilmişti. Görüşmelerde Fransa hükümeti, "Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınmasının sorunun çözümüne katkı sağlayacağına inanmadıklarını" belirterek, bu öneriye karşı görüş belirtmişti

