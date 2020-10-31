HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Azerbaycan, mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunu etkisiz hale getirdi

Azerbaycan, mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunu etkisiz hale getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 18:26 | Son Güncelleme

Azerbaycan, askeri mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunu etkisiz hale getirdi.Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ’da ilerleyişi devam ediyor.

Azerbaycan, askeri mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunu etkisiz hale getirdi.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ’da ilerleyişi devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun askeri mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunu etkisiz hale getirdiği belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan savunma hattına yaklaşmaya çalışan sabotaj gurubunun bulunduğu aracın nokta atışla imha edildiği aktarıldı. Bakanlık, operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte son durum! Seferihisar havadan görüntülendi İşte son durum! Seferihisar havadan görüntülendi
Mustafa Şentop'tan enkazdan çıkarılan Buse Hasyılmaz'a ziyaretMustafa Şentop'tan enkazdan çıkarılan Buse Hasyılmaz'a ziyaret
iPhone 12 Türkiye satış fiyatı ne kadar?iPhone 12 Türkiye satış fiyatı ne kadar?
En Çok Okunan Haberler
3 katı çöküp yan yatan bina böyle desteklendi
3 katı çöküp yan yatan bina böyle desteklendi
Şiddetli depremin vurduğu İzmir için korkutan uyarı
Şiddetli depremin vurduğu İzmir için korkutan uyarı
'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u reddettim'
'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u reddettim'
'Aklımı oynatacağım! Kardeşim, akrabalarım...'
'Aklımı oynatacağım! Kardeşim, akrabalarım...'
Doğanlar apartmanından acı haber! Bir çocuk yaşamını yitirdi
Doğanlar apartmanından acı haber! Bir çocuk yaşamını yitirdi
İzmir'deki depremden acı haberler geliyor
İzmir'deki depremden acı haberler geliyor
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
O ilimiz için alarm zilleri çalıyor: Tehlikeli boyuta ulaştık
O ilimiz için alarm zilleri çalıyor: Tehlikeli boyuta ulaştık
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Orman yangınıyla ilgili olay yaratan görüntü
Orman yangınıyla ilgili olay yaratan görüntü
Diğer Haberler
AFAD duyurdu! İzmir açıklarında bir deprem daha
İzmir açıklarında bir deprem daha
İzmir Valisi Köşger'den vatandaşlara kritik uyarı!
İzmir Valisi Köşger'den vatandaşlara kritik uyarı!
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan enkazdan çıkarılan Buse Hasyılmaz'a ziyaret
Mustafa Şentop'tan enkazdan çıkarılan Buse Hasyılmaz'a ziyaret
Bakan Dönmez'den deprem bölgesi ile ilgili elektrik ve doğal gaz açıklaması
Deprem bölgesi ile ilgili flaş elektrik ve doğal gaz açıklaması
İzmir'de enkaz altından bir kişi daha sağ olarak kurtarıldı
Bir kişi daha sağ olarak kurtarıldı
Dört kızı enkaz altında! Oyuncaklarına sarılarak bekleyişini sürdürüyor
Yürek yakan kare! Oyuncaklarına sarılarak bekleyişini sürdürüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.