Azerbaycan Millî Kurtuluş Günü nedir? Millî Kurtuluş Günü mesajları ve sözleri

15 Haziran Azarbaycan Milli Kurtuluş Günü'dür. Bağımsızlığın ilk yılları 1991'de Azerbaycan'da bir sürü problem patlak verir. Dağlık Karabağ Savaşı felaketi tetikler. Haydar Aliyevi yoğun baskılarla Bakü'ye gelir. 15 Haziran gününde yaşananlar Azerbaycan halkının zihninde "Kurtuluş Günü" olarak kalmıştır. Peki Azerbaycan Millî Kurtuluş Günü nedir? İşte Millî Kurtuluş Günü mesajları ve sözleri... AZERBAYCAN MİLLİ KURTULUŞ GÜNÜ NEDİR? Azerbaycan Millî Kurtuluş Günü, diğer adıyla "Millî Kurtuluş Günü" Azerbaycan'ın millî bayramıdır. Bu bayramın 15 Haziran 1997 tarihinde ilanı yapılmıştır. 1998 yılında anayasaya dahil edilen Millî Kurtuluş Günü, her yıl kutlanmaktadır. Azerbaycan Millî Kurtuluş Günü, esasında Azerbaycan'nın 1991 yılında ilan ettiği tam bağımsızlık gününü temsil eder. Milli Kurtuluş Günü ilk yasalaşan hali ile anayasada muhafaza edilir. Bağımsızlığının ilk yılları olan 1991 senesinde Azerbaycan Cumhuriyeti çeşitli siyasal baskı, toplumsal baskı ve ekonomik zorluklara maruz kalmıştır. Özellikle Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ savaşı, Azerbaycan devletinin gücünü yitirmesine neden olmuş ve devletin ayakta kalmasını zorlaştırmıştır.

1993'e doğru ülkede kaos baş göstermiştir. Toplumun huzurunu kaçıracak gelişmeler üst üste yaşanmış ve dayanılmaz hal almıştır. İçerisinde bulunan durumun ciddiyeti karşısında ülkenin saygın isimleri bu duruma son vermek için o dönemde Nahçivan Özerk Cumhuriyeti yönetiminde bulunan, Haydar Aliyevi Bakü'ye davet etmiştir. Aliyev, yoğun istek sonucunda Bakü'ye gelmiş ve halkın kurtuluş misyonunu üstlenmiştir. Dengelerin bozulduğu Azerbaycan'da Aliyev, tecrübeleri ile kaos ortamını defetmiştir. Aliyev kontrolü sağlamış ve işleri yoluna koymuştur. Gelişmelerle birlikte dönemin devlet temsilcileri tarafından gelen yoğun istek ile 15 Haziran 1993'te Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Konseyi'ne (Parlamento) başkan seçilmiştir. Bu tarih, Azerbaycan halkının hafızasına Milli Kurtuluş Günü olarak yerleşmiştir. 1997'den beri Azerbaycan halkı Milli Kurtuluş Günü'nü kutlar. Milli Kurtuluş Günü'ne 1998'de ülke parlamentosu resmi devlet statüsünü vermiştir. MİLLİ KURTULUŞ GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ "Azərbaycan Milli Qurtuluş Günü Müqəddəs Olsun."