HABER

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’nu kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2019 17:48 | Son Güncelleme

TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov tarafından kabul edildi.Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım’ın başkanlığındaki heyet Azerbaycan’da temaslarına devam ediyor.

TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov tarafından kabul edildi.
Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım’ın başkanlığındaki heyet Azerbaycan’da temaslarına devam ediyor. Heyeti Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov tarafından kabul edildi. Heyette, AK Parti Konya milletvekili Orhan Erdem, Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Ak Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Ak Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ bulunuyor.
Geçen günlerde Türkiye’de bina çökmesi ve askeri helikopterin düşmesiyle ilgili başsağlığı dileyen Meclis Başkanı Asadov,”İki ülke arasındaki karşılıklı ziyaretler artık gelenek haline geldi. TAP, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu gibi küresel öneme sahip projelerin uygulanması işbirliğini derinleştiriyor” dedi. 2017 yılında 2,6 milyar dolar olan ticaret cirosunun, geçen yıl 3,4 milyarı aştı aştığına dikkat çeken Asadov, “İki ülke arasında 230’a yakın belge imzalanmış ve 30’dan fazla anlaşma üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Gelecekte, ekonomik alanda karşılıklı yatırımların hacmini arttırmayı amaçlıyoruz. Azerbaycan, Türkiye’nin başarısından büyük memnuniyet duyuyor ve kardeşlik ülkesinin başarılarından gurur duyuyor” ifadelerini kullandı.
“Güney Kafkasya’yı yakından takip ediyoruz”
Azerbaycan’da olmaktan memnun olduğunu vurgulayan TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, “Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin çok üst düzeyde. Devlet Başkanlarının içten tutumları diğer yaşam alanlarına da yansıyor. Azerbaycan ile olan dostluk grubu Parlamentodaki en büyük gruplardan biri. Türk milletvekillerinin 360 üyesi bu gruba üye olmak için başvuruda bulundu” dedi. Türk milletvekillerinin Azerbaycan ve çevresindeki süreçleri dikkatle takip ettiğini kaydeden Ayrım, Azerbaycan’ın sorunlarını kendi sorunları olarak kabul ediyorlar. Dağlık Karabağ ihtilafının hem Azerbaycanlılara hem de Türk vatandaşlarını rahatsız ediyor. Hocalı soykırımının gelecek yıl dönümü yaklaşıyor. Bu törenle ilgili olarak Türkiye’de bir dizi etkinlik yapılması planlanmaktadır. Yakında bu sorunun adil bir çözümü için. Azerbaycan’ın bu konudaki haklı duruşunu koşulsuz olarak destekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Heyet, 21 Şubat tarihine kadar devam edecek program kapsamında, Azerbyacan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başbakan Nevruz Mammadov, Başbakan yardımcısı Ali Ahmedov ve Azerbaycan meclisi komite başkanları ile görüşmeler gerçekleştirecek.

İlki 700 yıl önce yapılmıştı! Bel ağrısına çözümü böyle bulduİlki 700 yıl önce yapılmıştı! Bel ağrısına çözümü böyle buldu
Dünyanın en güvenli ülkesi açıklandı!Dünyanın en güvenli ülkesi açıklandı!

En Çok Okunan Haberler

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Diğer Haberler
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi

Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak? İşte AK Parti'de öne çıkan isim

Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Büyük Birlik Partisi'nden 'Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AK Partili Numan Kurtulmuş: Bu bir ekonomi savaştır

AK Partili Numan Kurtulmuş: Bu bir ekonomi savaştır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.