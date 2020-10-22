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Azerbaycan ordusu, 20 köy ve 1 kasabayı daha Ermenistan’ın işgalinden kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 18:23 | Son Güncelleme

Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın işgali altındaki 20 köy ve 1 kasabayı daha işgalden kurtardı.Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki topraklarına yönelik başlattığı operasyonlar devam ediyor.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın işgali altındaki 20 köy ve 1 kasabayı daha işgalden kurtardı.
Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki topraklarına yönelik başlattığı operasyonlar devam ediyor. Azerbaycan, 20 köy ve 1 kasabayı daha Ermeni işgalinden kurtardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamada Fuzuli ilinde 3, Cebrayıl ilinde 4, Zengilan ilinde ise 13 köy ve 1 kasabanın işgalden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, “Muzaffer Azerbaycan Ordusu Fuzuli bölgesinin Mollaveli, Yukarı Refidinli, Aşağı Refidinli, Cebrayıl bölgesinin Sirik, Şıhlar, Mestelibeyli, Derzili köyleri, Zengilan bölgesinde ise Kolluqışlaq, Malatkeşin, Kend Zengilan, Genlik, Veliqulubeyli, Qaradere, Çöpedere, Tatar, Tiri, Emirhanlı, Qarqulu, Bartaz, Dellekli köyleri ve Ağbend kasabası işgalden kurtarılmıştır. Yaşasın Azerbaycan Ordusu. Karabağ Azerbaycan’dır” dedi.

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