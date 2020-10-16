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Azerbaycan ordusu 3 köyü daha işgalden kurtardı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.10.2020 17:42 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 3 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

Azerbaycan ordusu 3 köyü daha işgalden kurtardı

Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin Hırmancık, Akbulak ve Ahullu köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

ALİYEV: ÖCÜMÜZÜ HARP MEYDANINDA ALACAĞIZ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile yaşanan çatışmayla ilgili olarak bilgi verdi. Aliyev, "Maalesef siviller arasında can kaybı artışı devam ediyor, 47 oldu. 222 sivil yaralandı. 2 bine yakın ev hasar gördü. Öcümüzü harp meydanında alacağız. Ben bunu demiştim, bu insanların kısasını savaş meydanında alacağız" ifadesini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile yaşanan çatışmayla ilgili olarak A Haber'de açıklamalarda bulundu.

Sözlerinin başında 'savaş meydanında mağlubiyete uğrayan Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığını' belirten Aliyev, "Bunu biz 1. Karabağ Savaşı'nda da gördük, Hocalı Katliamı'nda da gördük. Savaş alanında gördük ki Azerbaycan ordusu karşısında acizdirler" dedi.

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