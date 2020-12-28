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  4. Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ’da 2 bin 823 şehit verdi

Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ’da 2 bin 823 şehit verdi

28.12.2020 19:29 | Son Güncelleme:
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Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgali altındaki Dağlık Karabağ’daki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda 2 bin 823 şehit verdiği belirtildi.Ermenistan’ın 27 Eylül’de Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarının ardından Azerbaycan, Ermenistan güçleri tarafından işgal edilen toprakları kurtarmak için karşı operasyon başlatmıştı.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgali altındaki Dağlık Karabağ’daki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda 2 bin 823 şehit verdiği belirtildi.
Ermenistan’ın 27 Eylül’de Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarının ardından Azerbaycan, Ermenistan güçleri tarafından işgal edilen toprakları kurtarmak için karşı operasyon başlatmıştı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş, 10 Kasım’da Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan üçlü anlaşma ile Azerbaycan’ın zaferi ile son bulmuştu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, vatan muharebesinde şehit olan askerlerle ilgili açıklamada bulundu. 28 Aralık’a kadar 2 bin 823 şehidin defnedildiği belirtilen açıklamada, şehit askerlerden kimliği henüz belirlenmeyen 50’den fazlasının teşhisi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Açıklamada, kayıp olan 30’dan fazla askerin de bulunması için faaliyetlerin devam ettiği aktarıldı.
Ermenistan güçleri 20 Kasım’da Ağdam’dan, 25 Kasım’da Kelbecer’den, 1 Aralık’ta ise Laçın’dan çekilerek bu bölgeleri Azerbaycan’a teslim etmişti.

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