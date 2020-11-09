Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna kayıplar verdirmeye devam ediyor

Azerbaycan birliklerine saldırma girişiminde bulunan Ermenistan ordusu kayıplar vererek geri çekildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 8 Kasım gün boyunca ve 9 Kasım sabaha karşı Ermenistan ordusunun Azerbaycan ordu birliklerinin bulunduğu mevki’ilere ve cephe hattına yakın sivil yerleşim birimlerine çeşitli silahlarla, top ve havanlarla ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, Ağdere, Ağdam, Hocavend be Gubadlı istikametinde Azerbaycan birliklerinin aldığı önlemler sonucunda Ermenistan ordusunun çok sayıda kayıplar vererek geri çekilmek zorunda bırakıldığı bildirildi. Azerbaycan ordu birliklerinin yürüttüğü operasyonlar sonucunda Ermenistan ordusuna ait çok sayıda asker, 1 T-72 tankı, 1 D30 obüsü ve mühimmat dolu askeri araçların etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Açıklamada, operasyonların devam ettiği ve tüm cephe boyunca durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu aktarıldı.

