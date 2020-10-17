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Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait askeri araçları yerle bir etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 16:53 | Son Güncelleme

Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a yönelik karşı saldırılarında askeri bir aracı yerle bir etti.Ermenistan’ın sivil yerleşim alanlarına düzenlediği saldırı devam ederken Azerbaycan ordusu da karşı operasyonlar Ermenistan’a büyük kayıplar veriyor.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a yönelik karşı saldırılarında askeri bir aracı yerle bir etti.
Ermenistan’ın sivil yerleşim alanlarına düzenlediği saldırı devam ederken Azerbaycan ordusu da karşı operasyonlar Ermenistan’a büyük kayıplar veriyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait mevzileri tek tek vuruyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan son görüntülerde, Ermenistan’a ait askeri araçlar nokta atışı ile vuruldu. Ermenistan ordusuna ait askeri araçlar, sığınaklar yerle bir edildi. Askeri araç ve sığınaklar küle döndü.

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