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Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait hedefleri yok etmeye devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 09:22 | Son Güncelleme

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar devam ederken, Ermenistan’a ait askeri hedefler Azerbaycan güçleri tarafından yok ediliyor.

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar devam ederken, Ermenistan’a ait askeri hedefler Azerbaycan güçleri tarafından yok ediliyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan’a ait 2 "Grad" roketatar sistemi, topları ve Ballıca’da bulunan merkezi mühimmat deposu imha edildiği belirtildi. Açıklamada, cephenin farklı yönlerinde yapılan çatışmalarda Ermenistan ordusuna ait 2 BM-21 "Grad" roketatar sisteminin ve 41. topçu alayı atış mevzilerindeki "Grad" roketatar sisteminin Azerbaycan Ordusu tarafından imha edildiği vurgulandı. Ayrıca 42. topçu alayını atış pozisyonunda bulunan D-20 topçu birlikleri ve personeli Azerbaycan birliklerinin nokta atışıyla imha edildiği bilgisi verildi.
Nokta atışıyla, Ballıca’daki merkezi mühimmat deposu imha edildi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın bir diğer açıklamasında ise, Azerbaycan ordusu tarafından nokta atışıyla imha edilen mühimmat deposunda Ermenistan ordusuna ait çok sayıda mühimmatın bulunduğu bildirildi.

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