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Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait karargah ve mühimmat depolarını vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 13:02 | Son Güncelleme

Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarmak için verdiği mücadele kapsamında gece saatlerinde Ermenistan’a ait bir karargahı, alt yapı ve mühimmat depolarını vurdu.Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını almak için başlattığı operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarmak için verdiği mücadele kapsamında gece saatlerinde Ermenistan’a ait bir karargahı, alt yapı ve mühimmat depolarını vurdu.
Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını almak için başlattığı operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor. Azerbaycan ordusu gece boyunca devam eden operasyonlarda Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin karargah, alt yapı ve mühimmat depolarını top atışlarıyla vurdu. Gerçekleştirilen operasyonun görüntüleri Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Görüntülerde karargah, alt yapı ve mühimmat depolarının vurulma anı yer aldı.

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