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Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait zırhlı tank birimini imha etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 10:25 | Son Güncelleme

Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar devam ederken, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan’a ait zırhlı tank birimi imha edildi.Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna karşı askeri operasyonların tüm cephe boyunca sürdürüldüğü aktarıldı.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar devam ederken, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan’a ait zırhlı tank birimi imha edildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna karşı askeri operasyonların tüm cephe boyunca sürdürüldüğü aktarıldı. Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan’a ait zırhlı tank birimi imha edildi. Bakanlık Ermenistan’a ait tankların nokta atışıyla imha edildiği görüntüleri paylaştı.

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