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Azerbaycan ordusu geniş çaplı tatbikat yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 10:36 | Son Güncelleme

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri geniş kapsamlı askeri tatbikat gerçekleştirecek.Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in onayladığı plana göre 16-20 Eylül tarihlerinde geniş çaplı tatbikat yapılacağı bildirildi.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri geniş kapsamlı askeri tatbikat gerçekleştirecek.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in onayladığı plana göre 16-20 Eylül tarihlerinde geniş çaplı tatbikat yapılacağı bildirildi. Açıklamaya göre, tatbikata 10 binden fazlar asker, 100’den fazla tank ve zırhlı araç, yaklaşık 120’e yakın füze sistemi ve top, 20 savaş uçağı, helikopter ve insansız hava araçları katılacak.
20 Eylül’e kadar devam edecek tatbikatta dağlarda karşı saldırılar düzenlenmesi, düşman grupların etkisiz hale getirilmesi ve kurtarılan stratejik bölgelerde sınırların güçlendirilmesi görevleri gerçekleştirilecek.

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