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  4. Azerbaycan ordusu Gülablı köyüne Azerbaycan bayrağı dikti

Azerbaycan ordusu Gülablı köyüne Azerbaycan bayrağı dikti

23.11.2020 20:01 | Son Güncelleme:
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın boşalttığı Ağdam’ın Gülablı köyüne Azerbaycan bayrağı dikti.Rusya’nın arabuluculuğuyla Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşma gereği Ermenistan’ın boşalttığı Ağdam’a bağlı Gülablı köyünde eski ortaokulda askerler tarafından Azerbaycan bayrağı göndere çekildi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın boşalttığı Ağdam’ın Gülablı köyüne Azerbaycan bayrağı dikti.
Rusya’nın arabuluculuğuyla Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşma gereği Ermenistan’ın boşalttığı Ağdam’a bağlı Gülablı köyünde eski ortaokulda askerler tarafından Azerbaycan bayrağı göndere çekildi. Okul arazisi mayın ve diğer patlayıcılardan temizlendikten sonra şehitler için saygı duruşunda bulunularak, milli marş çalındı. Daha sonra ise Azerbaycan askerleri, "Karabağ Azerbaycan’dır" diyerek Azerbaycan bayrağını dalgalandırdı.
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşma gereği Ermenistan güçlerinin Ağdam ilini 20 Kasım’a kadar tamamen terk etmesi gerekiyordu. Ağdam 23 Temmuz 1993’te Ermenistan güçleri tarafından işgal edildi ve yerleşim merkezi tamamen harap edilerek, şehir nüfusu Azerbaycan’ın doğu bölgelerine göç etmeye zorlandı.

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