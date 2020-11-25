Azerbaycan ordusu Kelbecer’e doğru ilerleyişini sürdürüyor

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer kentine doğru ilerleyişini sürdürüyor.

Ermenistan’a Kelbecer’i boşaltması için tanınan sürede sona gelinirken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Azerbaycan ordusunun Kelbecer kentine ilerlediği anlara yönelik görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde askeri araçların konvoy halinde Azerbaycan bayrakları ile Kelbecer’e doğru geçtiği görüldü.

Rusya’nın arabuluculuğunda Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla çatışmalar durdu. Azerbaycan, anlaşmayla hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış olurken hem de Ermenistan’a 7 bölgeden çekilme talebini kabul ettirmiş oldu. Anlaşmaya göre Ermenistan’ın Kelbecer’i 15 Kasım’da Azerbaycan’a teslim etmesi gerekiyordu, ancak yol kapasitesinin kısıtlı olması nedeniyle bu süre 25 Kasım’a kadar uzatılmıştı.

Kelbecer Dağlık Karabağ’ın etrafındaki en büyük illerden biri. 27 yıl önce 2 Nisan 1993’te Ermenistan güçleri tarafından işgal edilen Kelbecer’de 511 Azerbaycanlı şehit edilmişti.

