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Azerbaycan ordusu Magadiz'e girdi, halk kutlama yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.10.2020 11:27 | Son Güncelleme

Azerbaycan ordusunun, Magadiz'i dün Ermeni işgalinden kurtarmasının ardından sokaklara akın eden halk, gece boyunca Magadiz zaferini havai fişeklerle kutladı.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu başarılı bir şekilde sürdürüyor. Azerbaycan askerlerinin operasyonu kapsamında Magadiz dün Ermeni işgalinden kurtarıldı.

MAGADİZ'İN İSMİ SUKAVUŞAN OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, daha sonra yaptığı açıklamada Magadiz isminin tarihi ismi olan Sukavuşan olarak değiştirildiğini söyledi.

HALK, KUTLAMA İÇİN SOKAKLARA İNDİ

Zafer haberinin ardından Azerbaycan halkı, kutlama için sokaklara ve balkonlarına akın etti.

Sokaklara inen vatandaşlar, “Karabağ bizimdir, bizim kalacak”, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı.

Havai fişeklerin patlatıldığı kutlama sırasında sokaklara akın eden vatandaşlar zafer şarkıları söyledi.

Kutlamalara evlerinden ve balkonlarından katılan vatandaşlar ise, ışıkları söndürüp açarak görsel bir şölen gerçekleştirdi. Balkonlarından ıslıklar çalan Azerbaycan halkı, Azerbaycan askerlerini dakikalarca alkışladı.

(İHA)

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