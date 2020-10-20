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Azerbaycan ordusu Zengilan kentini Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.10.2020 14:20 | Son Güncelleme

Azerbaycan ordusu Zengilan kentini Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.

Azerbaycan ordusu Zengilan kentini Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan kent merkezi ve 6 köyü ile Fuzuli, Cebrail ve Hocavend'e bağlı 18 köyün işgalden kurtarıldığını açıkladı.

ALİYEV'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak, Fuzuli ilinin Dörtçınar, Kürtler, Yukarı Abdurrahmanlı, Kargapazar, Aşağı Veyselli ve Yukarı Aybasanlı; Cebrail ilinin Sarafşa, Hasankaydı, Fuganlı, İmambağı, Taşveyselli, Aktepe ve Yar Ehmedli; Hocavend ilinin Ağcakend, Mülküdere, Taşbaşı, Güneşli ve Veng köylerinin işgalden kurtarıldığını duyurdu.

Aliyev, Hocavend'in Veng köyünün ismini Çınarlı olarak değiştirdiğini kaydetti.

Azerbaycan ordusunun Zengilan ilinin topraklarını da kurtarmaya başladığını bildiren Aliyev, kent merkezi ile Havalı, Zerneli, Memmedbeyli, Hekeri, Şerifan ve Muganlı köylerinin artık Azerbaycan'ın kontrolünde olduğunu bildirdi.

Ulusa seslenen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermenistan ordusunu öz topraklarımızdan kovacağız. Ben halkıma verdiğim sözlere sadığım. Kurtarılan bütün topraklara döneceğiz. Ermenistan'a diz çöktürdük" dedi.

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