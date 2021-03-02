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Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’da verdiği şehit sayısı 2 bin 881’e yükseldi

02.03.2021 17:24 | Son Güncelleme:
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Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki topraklarını geri almak için Ermenistan’a karşı yürüttüğü operasyonlarda verdiği şehit sayısı 2 bin 881’e yükseldi.Ermenistan’ın 27 Eylül’de Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarının ardından Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki toprakları kurtarmak için karşı saldırı başlatmıştı.

Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki topraklarını geri almak için Ermenistan’a karşı yürüttüğü operasyonlarda verdiği şehit sayısı 2 bin 881’e yükseldi.
Ermenistan’ın 27 Eylül’de Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarının ardından Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki toprakları kurtarmak için karşı saldırı başlatmıştı. Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ve Ermenistan arasında 44 gün süren savaş, 10 Kasım’da Rusya’nın arabuluculuğunda imzalanan anlaşma sonucu Azerbaycan’ın zaferi ile sona ermişti. Azerbaycan ordusu, daha önce açıkladığı 2 bin 855 şehit sayısını 2 bin 881 olarak güncelledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, savaşın ardından 2 bin 881 şehidin defnedildiği duyuruldu. Ayrıca kayıp durumda olan 38 askerin bulunması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.
Ermenistan güçleri 20 Kasım’da Ağdam’dan, 25 Kasım’da Kelbecer’den, 1 Aralık’ta ise Laçın’dan çekilerek bu bölgeleri Azerbaycan’a teslim etmişti.

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