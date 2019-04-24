Azerbaycan Pedagoji Üniversitesindeki Türk Odası 15 yaşında

Unutkanlık mı yoksa depresyon mu?

Unutkanlık mı yoksa depresyon mu?

Özoral, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan'ın 1992'de yeniden kucaklaştığı andan itibaren aradan geçen 70 seneyi telafi etmek için hızla çok önemli adımlar attığını söyledi.

Prof. Dr. Elman Guliyev direktörlüğündeki Türk Odası çalışanları, hem yurt içinde hem de yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenleyerek aynı zamanda da uluslararası toplantılara katılım sağlayarak Türk kültür ve edebiyatını tanıtıyor.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinin katkılarıyla 2004'te oluşturulan ve Azerbaycan eğitim kurumları bünyesindeki ilk uluslararası kuruluş olan Türk Odası, Türkçülüğün, Türk kültür ve edebiyatının tanıtılması için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Bu adımlardan en önemlilerinin eğitim ve kültür alanında atılanlar olduğunu vurgulayan Özoral, "Çünkü bir milleti millet yapan, onun geleceğini sağlayan ilim, tahsil ve medeniyettir. Biz medeniyetimizden dolayı Türk olduğumuzu biliyoruz. Biz bir millet iki devlet olduğumuzu medeniyetimizin ortak olmasından biliyoruz. Onun için aramızda birbirimizden uzak geçen 70 senenin telafisi çok mühim meseledir." dedi.

Azerbaycan'ın geleceğini hazırlayan bir eğitim kurumu olan Pedagoji Üniversitesinde Türk Odası açmanın önemli olduğunu ifade eden Özoral, Türk Odasında yapılan hizmetin sadece Türkiye ve Azerbaycan'a değil tüm Türk dünyasına yapılmış bir hizmet olduğunu söyledi.

Özoral, kuruluşuna katkı sağladıkları Türk Odasının bundan sonraki faaliyetlerine de ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti.

ADPÜ Rektörü Ceferov, Türk halklarının edebiyat ve kültürünü geniş şekilde araştırılması ve tanıtımı yönünde faaliyet gösteren Türk Odasının kurulmasında sağladıkları katkılar için Büyükelçi Özoral'a teşekkürlerini iletti.

Türk Odasına Türkiye tarafından çok sayıda kitap hediye edildiğini söyleyen Ceferov, Türk Odası çalışanlarının üniversitede eğitim gören Türk öğrencilerle de yakından ilgilendiğini belirtti.

Prof. Dr. Elman Guliyev de Özoral ve Ceferov'a Türk Odasının faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

