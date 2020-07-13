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Azerbaycan saldırısı sonrası Türkiye'den Ermenistan'a sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 00:46 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Ermeni silahlı unsurlarının Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı.

Azerbaycan saldırısı sonrası Türkiye'den Ermenistan'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ermeni silahlı unsurlarının Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybeden Azerbaycanlı şehitler için dost ve kardeş Azerbaycan halkına ve Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ermenistan'ın saldırgan milliyetçilik anlayışının yeni bir tezahürü olan bu eylemin Azerbaycan tarafından püskürtülmüş olması, saldırganlığın karşılıksız bırakılmayacağının somut bir göstergesi olmuştur. Ermenistan'ın uluslararası toplumun dikkatini Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ ve çevresinde yıllardır sürdürdüğü hukuk dışı işgalden başka yerlere çekmek ve ihtilafa yeni boyutlar kazandırarak siyasi çözümün önünü tıkamak için başvurduğu bu teşebbüsler sonuçsuz kalmaya mahkumdur." denildi.

"TÜRKİYE TÜM İMKANLARIYLA AZERBAYCAN'IN YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Ermeni tarafının bu tür tehlikeli taktiklerden vazgeçmesi, aklıselim ve hukukun yolunu seçmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kendi kapasitesini aşan emeller uğrunda maceraperestliğe soyunmak, Ermenistan'ın muhakeme zaafını ortaya koymakta, bölgemizdeki barış ve istikrarın önündeki en büyük engeli oluşturmaktadır. Ermenistan'ın saldırganlığını örtme çabasının uluslararası camia tarafından da hiçbir şekilde kabul görmemesini temenni ediyoruz. Türkiye, toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarıyla Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edecektir." (DHA)

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