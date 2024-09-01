HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Azerbaycan sandık başında!

Azerbaycan sandık başında!

01.09.2024 09:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 milyon 421 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Azerbaycan'da, milletvekili seçimi için oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. 990 adayın yarıştığı seçimlerin akşam saatleri itibarıyla sonuçlanması bekleniyor.

Azerbaycan sandık başında!

Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Meclis'i feshederek milletvekili seçimlerinin 1 Eylül'de yapılması yönünde karar almıştı. Azerbaycan halkı bugün sabah 08.00 itibarıyla sandık başına gitti.

AA-20240901-35535455-35535451-AZERBAYCAN_SANDIK_BASINDA

KARABAĞ'DA SEÇİM HEYECANI

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında milletvekili seçimi yapılıyor.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin "başkent" olarak kullandığı Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de 42 binden fazla seçmen oy kullanacak.

AA-20240901-35535455-35535453-AZERBAYCAN_SANDIK_BASINDA

SEÇİMLER 2 AY ÖNE ALINDI

Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin 11-22 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla "Meclisi feshetmesi ve kasımda yapılması planlanan genel seçimlerin iki ay öne alınması" için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvuruda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Meclisi feshederek genel seçimlerin 1 Eylül'de yapılması yönünde karar almıştı.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
seçim Azerbaycan
En Çok Okunan Haberler
Erman Toroğlu'ndan 15 yaşındaki kaleci Deniz Dönmezer'e olay yaratan sözler!

Erman Toroğlu'ndan 15 yaşındaki kaleci Deniz Dönmezer'e olay yaratan sözler!

Kayıp Narin'i arama çalışmalarında yeni detay! Amcası telefonundaki mesaj ve aramaları silmiş

Kayıp Narin'i arama çalışmalarında yeni detay! Amcası telefonundaki mesaj ve aramaları silmiş

Türk futbolunun acı günü! 39 yaşında hayatını kaybetti...

Türk futbolunun acı günü! 39 yaşında hayatını kaybetti...

Adıyaman'da dehşet evi! 1,4 ve 7 yaşındaki çocukları o anlara tanıklık etti: Cani koca önce eşini öldürdü sonra kafasına sıktı

Adıyaman'da dehşet evi! 1,4 ve 7 yaşındaki çocukları o anlara tanıklık etti: Cani koca önce eşini öldürdü sonra kafasına sıktı

AFAD'dan 2 ile ’Turuncu’, 22 ile ’Sarı’ kod uyarısı! Aralarında İstanbul da var

AFAD'dan 2 ile ’Turuncu’, 22 ile ’Sarı’ kod uyarısı! Aralarında İstanbul da var

Görür'den nokta atışı deprem uyarısı! "Eli kulağında! En az 7.4 büyüklüğünde"

Görür'den nokta atışı deprem uyarısı! "Eli kulağında! En az 7.4 büyüklüğünde"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.