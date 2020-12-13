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Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "Ermeni silahlı grupların saldırısı sonucu 4 asker şehit düştü, 2 asker yaralandı"

13.12.2020 14:02 | Son Güncelleme:
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da kalan Ermeni silahlı gurupların saldırısı sonucunda 4 askerin şehit düştüğünü, 2 askerin ise yaralandığını duyurdu.Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da kalan Ermeni silahlı grupların saldırısı sonucunda 4 askerin şehit olduğunu ve 2 askerin yaralandığını açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da kalan Ermeni silahlı gurupların saldırısı sonucunda 4 askerin şehit düştüğünü, 2 askerin ise yaralandığını duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da kalan Ermeni silahlı grupların saldırısı sonucunda 4 askerin şehit olduğunu ve 2 askerin yaralandığını açıkladı. 10 Kasım’da ateşkes ilan edildikten sonra Azerbaycan’ın Hocavend iline bağlı Hadrut kasabasının kuzeybatı kesimindeki ormanlık alanda bir kısım Ermeni silahlı grupların kaldığı belirtilen açıklamada, Ermeni tarafının Rusya Federasyonu barış güçlerinin onları bölgeden çıkarması için yardım istediği aktarıldı. Açıklamada, Azerbaycan’ın söz konusu Ermeni silahlı gruplarının bölgeden çekilmesi için tüm koşulları sağlandığı aktarılırken, Rus barış gücü askerlerinin zorlu hava koşullarında bölgeye gelerek ormanlık alandaki Ermeni silahlı gruplarına hoparlörler aracılığıyla bölgeden tahliye için gerekli tedbirlerin alındığını ilettiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bölgeyi terk etmeyen Ermeni silahlı grupları, savaş mevzileri oluşturarak bölgedeki Azerbaycanlı sivillere ve askerlere karşı terör ve sabotaj eylemleri gerçekleştirdi. 26 Kasım’da işgalden kurtarılan Hocavend iline bağlı Sur köyünde saklanan Ermeniler bölgede görevli olan Azerbaycan askerine yaptığı ani saldırı sonucu 3 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. 8 Aralık’ta ise iletişim ekipmanlarının montajı sırasında bir asker öldü ve bir telekomünikasyon çalışanı ağır yaralandı. Bu nedenle Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi bölgede terörle mücadele operasyonu yürütmek zorunda kaldı. Bazı Ermeni siyasi liderlerinin ve Ermeni medyasının bu gibi durumlarda Rus barış gücü ve Azerbaycan tarafına karşı asılsız iddialarda bulunması kabul edilemez. Ermeni tarafı, üçlü bildirinin hükümlerinin uygulanmasını sağlamalı, ateşkesin ve barışın sürdürülmesini desteklemeli, provokasyonlardan kaçınmalı."

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