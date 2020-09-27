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Azerbaycan Savunma Bakanlığı: “Ermenistan askerleri zırhlı araçları bırakarak kaçtı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 17:50 | Son Güncelleme

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin zırhlı araçları bırakarak savaş alanından kaçtığı duyuruldu.Azerbaycan Askeri Kuvvetleri’nin çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin zırhlı araçları bırakarak savaş alanından kaçtığı duyuruldu.
Azerbaycan Askeri Kuvvetleri’nin çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin savaş faaliyetini önlemek ve sivil halkın güvenliğini sağlamak amacı ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin tüm cephe hattı boyunca bir karşı saldırı başlattığı belirtildi. Bakanlık, Azerbaycan ordu birliklerinin karşı saldırıları sonucunda Ermeni askerlerin kaçtığını ve savaş alanında çok sayıda zırhlı aracı bıraktığını kaydetti.
Yetkililer, yok edilen Ermeni birliklerinin ve bölgede kalan askeri teçhizatın görüntülerini paylaştı.

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