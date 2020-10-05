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Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan askerleri cepheden kaçtı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.10.2020 18:17 | Son Güncelleme

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin cephede yiyecek içecek sıkıntısı çektiğini ve ikmal yapılamadığı için mevzileri bırakıp kaçtığını açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan askerleri cepheden kaçtı

Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin cephede yiyecek içecek sıkıntısı çektiği ve ikmal yapılamadığı için mevzileri bırakıp kaçtığı aktarıldı.

Açıklamada, “Hadrut’ta Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 3’üncü Alayı’na bağlı askerler savunma alanında silah, yiyecek ve yakıt sıkıntısı yaşıyor. 3’üncü Alay askerleri savunma mevzilerinden ayrıldı. Aynı zamanda askeri birliğin şoförleri askeri araç ve ekipmanı atarak savaş alanından kaçtı" denildi. (İHA)

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