Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan'ın kayıpları arasında paralı askerler var!

Hacıyev konuşmasında, "Her fırsatta Azerbaycan saldırılara karşılık verir. Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasıyla da bunun karşılığını zaten aldı. Ermenistan tarafından cılız, yalan açıklamalar yapılıp, sosyal medyadan yayılıyor, Ermenistan halkı bunlara inanmamalıdır." dedi.

Eyvazov ise, "Ermenistan silah kuvvetlerinden yaydığı açıklamaların hiçbirinin doğruluk esası yoktur. Ermenistan ordusu, ciddi taribatlara maruz kaldı. 550 Ermeni askeri hayatını kaybetti. Bazı cesetlerin Suriye ve diğer şehirlerden getirildiği iddia edilmiştir. Ermenistan ordusu, kayıplarını halktan saklıyor. Emrnistan'ın kayıpları arasında Ortadoğu'dan getirilen paralı askerler var." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da "Bazı ülkelerle video konferans yoluyla görüşüldü ve istişarede bulunuldu. Uluslararası toplum Ermenistan'a tepki göstermiyor." açıklamasında bulunmuştu.

