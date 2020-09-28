HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Azerbaycan Savunma Bakanlığı operasyonun bilançosunu açıkladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı operasyonun bilançosunu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 01:20 | Son Güncelleme

Azerbaycan- Ermenistan hattında sıcak çatışma devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Ermeni birliklere ait 22 tank, 15 OSA uçaksavar, 18 İHA, imha edilirken, Ermeni ordusunda görevli 550'den fazla askerin öldürüldüğünü duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı operasyonun bilançosunu açıkladı

Azerbaycan'dan Ermenistan ile yaşanan çatışmaya ilişkin yeni açıklama geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın yaşadığı kayıpları halktan saklamaya çalıştığı ifade edildi. Bakanlık, operasyonun başlangıcından şu ana kadar Ermenistan ordusunun ağır kayıplar verdiğini kaydetti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

ERMENİ ORDUSUNUN HAVA TABUR KOMUTANI ÖLÜDÜRÜLDÜ

"Ermeni ordusu ağır kayıplar verdi. Böylece 22 düşman tankı ve diğer zırhlı araçlar, 15 OSA uçaksavar füze sistemi, 18 insansız hava aracı (İHA), 8 topçu parçası imha edildi, 550'den fazla kişi öldü. Çok sayıda kişi yaralandı. Düşman ordusuna ait 3 mühimmat deposu farklı yönlerde imha edildi.

Talış köyü yönündeki çatışmalarda düşman hava taburunun komutanı Yarbay Lernik Babayan öldürüldü ve komutasındaki askeri birlik personeli ağır kayıplar verdi. Düşman ordusunda çok sayıda yaralı olması nedeniyle askeri hastanelerde ve sivil hastanelerde yer sıkıntısı yaşanmakta, kan bankasında yedek kan sıkıntısı bulunmaktadır. Her zaman olduğu gibi Ermeni tarafı, ordusundaki kayıpların gerçek sayısını halktan gizliyor" (DHA)

Azerbaycan Savunma Bakanlığı operasyonun bilançosunu açıkladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜstsüz pozu tartışma yarattıÜstsüz pozu tartışma yarattı
Bakan Koca'dan Ermenistan'a kınamaBakan Koca'dan Ermenistan'a kınama
İşte KPSS ÖABT sonuç tarihi!İşte KPSS ÖABT sonuç tarihi!
En Çok Okunan Haberler
Aşk bitti! Olay sözler: 'Ahlaksızın tekisin sen...'
Aşk bitti! Olay sözler: 'Ahlaksızın tekisin sen...'
Koronavirüs salgınında bir eşik daha aşıldı!
Koronavirüs salgınında bir eşik daha aşıldı!
27 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
27 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Ermenistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
Ermenistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
Galatasaray - Fenerbahçe | CANLI
Galatasaray - Fenerbahçe | CANLI
Azerbaycan'da savaş hali ilanı! Seferberlik ilan edildi
Azerbaycan'da savaş hali ilanı! Seferberlik ilan edildi
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Diğer Haberler
İstanbul'da korku dolu anlar! Çocuklar ve ailelerin arasında kurşun yağdırdı
İstanbul'da korku dolu anlar! Çocuklar ve ailelerin arasında kurşun yağdırdı
Otomobil ile çarpışan motosikletteki çifti ölüm ayırdı
Otomobil ile çarpışan motosikletteki çifti ölüm ayırdı
Kadıköy'de Azerbaycan'a destek gösterisi
Kadıköy'de Azerbaycan'a destek gösterisi
Sağlık Bakanı Koca, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı
Bakan Koca'dan Ermenistan'a kınama
Afyonkarahisar'da 13 yaşındaki İshak 2 gündür aranıyor
13 yaşındaki İshak 2 gündür aranıyor
Uyuşturucu satıcıları 'fotokapan'la yakalandı
Uyuşturucu satıcıları 'fotokapan'la yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.