Azerbaycan spikeri müjdeyi gözyaşlarıyla verdi

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 8'inci gününde ilerlemesini sürdürerek Cebrail kentinde ve 9 köyde kontrolü sağladı.

Gün boyu devam eden çatışmalar, Cebrail, Fuzuli ve Ağdere illeri yönünde yoğunlaştı. Azerbaycan ordusu gün içerisindeki operasyonlarında Cebrail kenti ile Karhulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Çereken, Daşkesen, Horovlu, Decal, Mahmutlu ve Caferabat köylerini işgalden kurtardı.

Haberi canlı yayında sunan Azerbaycan kanalı İçtimai TV sunucu sevinç gözyaşlarına boğuldu. Canlı yayında sevinçli haberi duyuran sunucu, "Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun" dedi.

21 ERMENİ ASKERİ ÖLDÜ

Dağlık Karabağ'daki Ermeni yetkililer, 21 askerin daha Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda hayatını kaybettiğini açıklarken; sekiz gün önce savaşın başlamasından bu yana hayatını kaybeden askerlerinin sayısı 223'e ulaştı.

27 Eylül'de başlayan çatışmalar, 1990'larda yaklaşık 30,000 kişinin hayatını kaybettiği dönemden bu yana görülen en yoğun çatışmalar niteliğinde.



