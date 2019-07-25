Azerbaycan, Türk vatandaşlarına vize uygulamasını 1 Eylül’den itibaren kaldırıyor

Azerbaycan, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 1 Eylül’den itibaren kaldıracağını açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize uygulamasının kaldırılması ile ilgili bir bildiri yayınladı. Açıklamada, "Azerbaycan ile Türkiye arasında ortak etnik, kültürel, tarihi köklere, kardeşliğe ve dostluğa dayalı ilişkiler, halklarımız arasındaki dayanışma, milli lider Haydar Aliyev ’bir millet, iki devlet’ sözleriyle en üst düzeydedir. Bugün Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çabalarıyla ikili ilişkilerimiz başarıyla gelişiyor. Azerbaycan-Türkiye stratejik ortaklığı, ülkelerimiz arasındaki vize alanındaki işbirliğinin değerlendirilmesini ve halklarımızın serbest dolaşımının sağlanmasını şart koşuyor. Bu açıdan, 30 güne kadar Azerbaycan Cumhuriyeti’ne seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vize şartı 1 Eylül 2019 tarihinde itibaren iptal edilecektir. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, vize şartının iptali ile ilgili bilgi notunu Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına iletmiştir. Ek olarak, Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında 30 günden fazla kalmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ilgili yasaları uygulanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin kararına göre, bu ülkede 30 güne kadar olan Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları vize şartlarından muaf tutulmuştur. Vize şartlarının kaldırılması kararı, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve dostane ilişkilerin geliştirilmesine büyük katkı sağlayacak” ifadeleri yer aldı.

1 Eylül 2019 tarihinden itibaren Azerbaycan’a seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları 30 güne kadar Azerbaycan’da vizesiz kala bilecek.

