Azerbaycan Türkçe'sinin ilk resimli alfabesi İstanbul'da tanıtıldı

Kitabın mimari anıtlar, sanat eserleri, tarihi gelenekler, folklorik karakterler gibi Azerbaycan alfabesinin her harfi için bir bilgi veya oluşu içerdiğini aktaran Mahmudova, "Ayrıca kitaba 32 kelimenin her biri için Azerbaycan Türkçesi, Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak 4 dilde kısa bilgi eklendi. İlk bakışta kitabın basit bir anlatımı var gibi görünse de her bir harfinde edebiyat ve sanat uzmanlarının da katıldığı ciddi bir araştırma çalışması bulunuyor." ifadesini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nargis Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ülviye Mahmudova, bir koleksiyon eseri olan kitabın, Azerbaycan kültürünün 32 yönünü inceleyen bir kılavuz olduğunu belirtti.

Nargis dergisinden yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'da yayınlanan dergiyle Türkiye'deki Azerbaycanlı İşadamları Birliği'nin (TAIB) hazırladığı "Elifba- Bir Kültür Alfabesi" adlı kitabın tanıtımı, Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirildi.

TAIB Başkanı Mehdi Nağıyev de Azerbaycan kültürünün saklanılacak ve gelecek nesillere aktarılacak nadide bir eserin ortaya çıkmasına katkıda bulunmaktan onur duyduklarını vurguladı.

Azerbaycan alfabesinin hak ettiği değeri görmesi ve gelecek nesillere bu nadide eserin bırakılmasında büyük emeği olan Nargis dergisinin kıymetli yöneticilerine ve ekiplerine teşekkür eden Nağıyev, şöyle devam etti:

"Azerbaycan'ın en önde gelen yayınlarından Nargis derginin değeri felsefesindedir. Elbette bu felsefe, fikrin yazarı, beyni ve kalbi olan Nargiz Pashayeva ile ilgilidir. Doğu ve Batı'nın farklı kültürlerinden yararlanarak yaratıcı, estetik değeri yüksek dünya çapında tanınan uluslararası bir yayınımız olmasından dolayı da gurur duyuyoruz."

Azerbaycan kültürünün zenginliğinin ve milli dilinin prizmasının incelendiği resimli kitaptaki illüstrasyonları İsrailli çizer Shira Barzilai hazırladı.

"Elifba-Bir Kültür Alfabesi"nin ilk fikri, Azerbaycan edebiyatında realizm akımını başlatan halk şairi Mirze Feteli Ahundzade tarafından 1864 yılında Arap yazısı yerine Latin alfabesine dayalı Azerbaycan alfabesini oluşturma düşüncesi üzerine ortaya çıktı. Ahundzade bu fikrine destek olmak amacıyla geldiği İstanbul'da Azerbaycan alfabesinin temellerini atmıştı.

