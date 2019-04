İSTANBUL (AA) - Azerbaycan Türkçe'sinin ilk resimli alfabesi İstanbul'da tanıtıldı.

Nargis dergisinden yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'da yayınlanan dergiyle Türkiye'deki Azerbaycanlı İşadamları Birliği'nin (TAIB) hazırladığı "Elifba- Bir Kültür Alfabesi" adlı kitabın tanıtımı, Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nargis Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ülviye Mahmudova, bir koleksiyon eseri olan kitabın, Azerbaycan kültürünün 32 yönünü inceleyen bir kılavuz olduğunu belirtti.

Kitabın mimari anıtlar, sanat eserleri, tarihi gelenekler, folklorik karakterler gibi Azerbaycan alfabesinin her harfi için bir bilgi veya oluşu içerdiğini aktaran Mahmudova, "Ayrıca kitaba 32 kelimenin her biri için Azerbaycan Türkçesi, Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak 4 dilde kısa bilgi eklendi. İlk bakışta kitabın basit bir anlatımı var gibi görünse de her bir harfinde edebiyat ve sanat uzmanlarının da katıldığı ciddi bir araştırma çalışması bulunuyor." ifadesini kullandı.