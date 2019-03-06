"Azerbaycan-Türkiye ilişkileri daha da gelişecek"

BAKÜ (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 2018'in Türkiye-Azerbaycan ilişkileri bakımından zirve bir yıl olduğunu söyleyerek "İnşallah onu aşacak bir performansı 2019 ve sonraki yıllarda göstereceğiz iki ülke olarak. Azerbaycan-Türkiye ilişkileri daha da gelişerek ileriye doğru devam edecek." dedi.

Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Başbakan Nevruz Memmedov'la görüştü.

Başbakanlıkta yapılan görüşmede, Şentop'u TBMM Başkanı seçilmesi dolayısıyla kutlayan Memmedov, başarı dileklerinde bulundu.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi, ticaret hacminin artırılması, ulusal para birimiyle ticaret, ortak projeler gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

- Şentop, TÜRKPA'yı ziyaret etti

Mustafa Şentop, temasları kapsamında Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov'la Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreterlik binasını ziyaret etti.

TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov'dan bilgi alan Şentop, sekreterliğin bahçesine ağaç dikti.