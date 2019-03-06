"Azerbaycan-Türkiye ilişkileri daha da gelişecek"

BAKÜ (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 2018'in Türkiye-Azerbaycan ilişkileri bakımından zirve bir yıl olduğunu söyleyerek "İnşallah onu aşacak bir performansı 2019 ve sonraki yıllarda göstereceğiz iki ülke olarak. Azerbaycan-Türkiye ilişkileri daha da gelişerek ileriye doğru devam edecek." dedi.
Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Başbakan Nevruz Memmedov'la görüştü.
Başbakanlıkta yapılan görüşmede, Şentop'u TBMM Başkanı seçilmesi dolayısıyla kutlayan Memmedov, başarı dileklerinde bulundu.
Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi, ticaret hacminin artırılması, ulusal para birimiyle ticaret, ortak projeler gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu.
- Şentop, TÜRKPA'yı ziyaret etti
Mustafa Şentop, temasları kapsamında Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov'la Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreterlik binasını ziyaret etti.
TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov'dan bilgi alan Şentop, sekreterliğin bahçesine ağaç dikti.
Azerbaycan ziyaretini basın mensuplarına değerlendiren Şentop, TBMM Başkanı seçildikten sonra ilk ziyaretini KKTC ve Azerbaycan'a yaparak cumhurbaşkanlarının adetini devam ettirdiğini söyledi.
Türkiye ve Azerbaycan'ın dünyada eşi ve benzeri bulunmayan dostluk ve kardeşlik ilişkisine sahip olduğunu ifade eden Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Meclis Başkanı ve Sayın Başbakan'la hem ikili hem de bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunduk. Çok verimli geçtiğini söyleyebilirim. 2018 yılı ilişkilerimizin kapsamı bakımından zirve yaptığımız bir yıl oldu. İnşallah onu aşacak bir performansı 2019 ve sonraki yıllarda göstereceğiz iki ülke olarak. Azerbaycan-Türkiye ilişkileri daha da gelişerek ileriye doğru devam edecek" diye konuştu.
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