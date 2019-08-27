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Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’dan “Eternity-2019” ortak tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 10:57 | Son Güncelleme

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’ın katılımıyla, “Eternity-2019” bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı yapılacak.Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül’de Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Askeri Oyun Merkezi’nde ve çölde başlayacak tatbikatta üç ülkenin askeri birimleri ve ilgili devlet kurumlarının temsilcileri bölgesel ekonomik projelerin korunmasına yönelik görevler icra edecek.Tatbikat 6 Eylül’e kadar devam edecek.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’ın katılımıyla, “Eternity-2019” bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı yapılacak.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül’de Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Askeri Oyun Merkezi’nde ve çölde başlayacak tatbikatta üç ülkenin askeri birimleri ve ilgili devlet kurumlarının temsilcileri bölgesel ekonomik projelerin korunmasına yönelik görevler icra edecek.
Tatbikat 6 Eylül’e kadar devam edecek.

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