Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’dan “Eternity-2019” ortak tatbikat

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’ın katılımıyla, “Eternity-2019” bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı yapılacak.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül’de Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Askeri Oyun Merkezi’nde ve çölde başlayacak tatbikatta üç ülkenin askeri birimleri ve ilgili devlet kurumlarının temsilcileri bölgesel ekonomik projelerin korunmasına yönelik görevler icra edecek.
Tatbikat 6 Eylül’e kadar devam edecek.
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