Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’ın katıldığı “Eternity-2019” ortak tatbikatı devam ediyor

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’ın katılımıyla düzenlenen “Eternity-2019” tatbikatı çölde yapılan görevlerle devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, çölde yapılan tatbikatta senaryoya göre, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan askerlerinin Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının güvenliğini sağlamak, olası terörist gruplarıyla mücadele etmek ve hasarların ortadan kaldırılmasıyla ilgili görevlerin gerçekleştirildiği belirtildi. Tatbikat 6 Eylül’e kadar devam edecek.



