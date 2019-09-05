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Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’ın katıldığı “Eternity-2019” ortak tatbikatı devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 20:09 | Son Güncelleme

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’ın katılımıyla düzenlenen “Eternity-2019” tatbikatı çölde yapılan görevlerle devam ediyor.Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, çölde yapılan tatbikatta senaryoya göre, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan askerlerinin Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının güvenliğini sağlamak, olası terörist gruplarıyla mücadele etmek ve hasarların ortadan kaldırılmasıyla ilgili görevlerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’ın katıldığı “Eternity-2019” ortak tatbikatı devam ediyor

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’ın katılımıyla düzenlenen “Eternity-2019” tatbikatı çölde yapılan görevlerle devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, çölde yapılan tatbikatta senaryoya göre, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan askerlerinin Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının güvenliğini sağlamak, olası terörist gruplarıyla mücadele etmek ve hasarların ortadan kaldırılmasıyla ilgili görevlerin gerçekleştirildiği belirtildi. Tatbikat 6 Eylül’e kadar devam edecek.

Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’ın katıldığı “Eternity-2019” ortak tatbikatı devam ediyor

Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’ın katıldığı “Eternity-2019” ortak tatbikatı devam ediyor

Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’ın katıldığı “Eternity-2019” ortak tatbikatı devam ediyor

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