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Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı Bakü'de başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 16:17 | Son Güncelleme

Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı Bakü'de başladı

BAKÜ (AA) - 12. Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı Bakü'de başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Kerim Veliyev eş başkanlığındaki toplantıda bölgesel güvenlik konulu brifingler verildi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin mevcut durumu ve yapılacak faaliyetler müzakere edildi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki 2020 askeri iş birliği faaliyet planının belirleneceği toplantı 7 Kasım'da sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak

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