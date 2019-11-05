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Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı Bakü’de bugün başlıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2019 11:38 | Son Güncelleme

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı’nda, Türkiye’yi Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak temsil edecek.

Azerbaycan, (DHA)- Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı’nda, Türkiye’yi Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak temsil edecek.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bugün başlaşacak toplantıda iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin mevcut durumu ve gelecek dönemde yapılacak faaliyetler üzerine müzakere edileceğini açıkladı. Toplantıda, Türk heyetine Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak, Azerbaycan heyetine ise Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Kerim Veliyev başkanlık edecek. 3 gün sürecek olan Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantıları, 2007’den bu yana ilk kez yapılıyor.

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