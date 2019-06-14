'Azerbaycan Ulusal ve Silahlı Kuvvetler Günü', Ankara'da kutlandı

Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- AZERBAYCAN Ulusal ve Silahlı Kuvvetler Günü ile Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın kuruluşunun 100’üncü Yılı, Ankara’da yapılan resepsiyonla kutlandı.

Azerbaycan Ulusal ve Silahlı Kuvvetler Günü ile Dışişleri Bakanlığı'nın kuruluşunun 100’üncü Yılı nedeniyle Ankara’da resepsiyon düzenledi. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. Milli marşların okunmasıyla başlayan program, konserle devam etti.

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 'Tek millet, iki devlet' anlayışıyla ilişkilerin yürütüldüğünü belirterek, "Azerbaycan’ın 1991’de bağımsızlığını yeniden kazanması ile ilişkiler süratle bugünkü halini almıştır. Bugün Azerbaycan ve Türkiye, birbirinin önde gelen siyasi ortağı, ticari partneri ve yatırımcısıdır. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın, Meclis Başkanlarımızın ve diğer Bakanlarımızın ziyareti ile pekiştirdiğimiz ilişkilerimizi taçlandıracak pek çok projede bulunduk. Ekonomilerimiz de hayata geçirdiğimiz mega projelerle adeta kenetlenmiş vaziyettedir. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru petrol boru hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru hattı, Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu, TANAP Doğal Gaz Boru Hattı ve Star rafinerisi hepimizin haklı şekilde gurur duyacağı projelerin en önde gelenleridir" dedi.