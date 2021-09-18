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Azerbaycan uyruklu kadını öldürüp tren önüne atlayarak intihar etmiş

18.09.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir’in Avanos ilçesinde, Azerbaycan uyruklu Tarhana Yaman’ın (53) av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Duran Aşar’ın (63), 2 çocuk annesini öldürüp, Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'ne geldiği ve yük treninin önüne atlayarak, intihar ettiği ortaya çıktı.

Azerbaycan uyruklu kadını öldürüp tren önüne atlayarak intihar etmiş

Olay, Avanos ilçesi Yukarı Mahalle İnönü Caddesi’ndeki müstakil evde meydana geldi. Nevşehir oturan 2 çocuk annesi Azerbaycan uyruklu Tarhana Yaman, 2 gün önce, iddiaya göre, 5 çocuk babası Duran Aşar’ın evine geldi. Duran Aşar ile Tarhana Yaman arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Aşar, odada bulunan av tüfeğiyle Yaman'a ateş açtı ve evi terk etti. Tarhana Yaman'dan haber alamayan yakınları, Avanos'ta yaşayan ve ailece görüştükleri Duran Aşar’ın evine geldi. Kapısı açık bırakılan eve giren yakınları, Tarhana Yaman’ı av tüfeğiyle vurulmuş buldu.

İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Yaman’ın öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tarhana Yaman’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Duran Aşar’ın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Aşar’ın dün sabah Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde yük treninin önüne atlayarak, intihar ettiğini belirledi. 5 yıl önce eşini kaybeden Duran Aşar’ın maddi sıkıntılar yaşamaya başladığı, evini sattığı, yaşadığı evde ise kiracı olarak oturduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Nevşehir
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