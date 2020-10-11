Azerbaycan ve Ermenistan Arasında Ateşkes İhlali Suçlaması

Azerbaycan ayrıca Ermenistan’ı, Mingeçevir şehrindeki hidro elektrik santraline füze atmakla da suçladı. Azerbaycanlı yetkililer, füze saldırısının başarısız olduğunu açıkladı.

Reuters Haber Ajansı Azerbaycanlı yetkililere dayandırdığı haberinde, Ermenistan ordusunun ülkenin Gence kentini hedef aldığı ve en az 5 kişinin öldüğü 28 kişinin de yaralandığını belirtti. Türk Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ı kınayan açıklamasında saldırıda 9 sivilin hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Azerbaycan bu saldırıyla Ermenistan’ı hem ateşkesi ihlal etmek hem de sivilleri hedef almakla suçladı. Gence’de görev yapan Reuters Haber Ajansı foto muhabiri de şehirde bir apartmanın yıkıntılarından, bir sivilin cesedinin çıkarıldığını gördüğünü belirtti. Foto muhabir, apartmanın bombardıman sonucu tamamen yerle bir olduğunu söyledi. Bombardımanda yıkılan bina çevresindeki diğer binalar ve araçların da zarar gördüğü ifade ediliyor.

Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadaysa, Azerbaycan’ın açıklamalarının hepsinin yalan olduğu belirtildi. Ermenistan da Azerbaycan’ı, ateşkesi ihlal etmekle ve Dağlık Karabağ’da sivillerin olduğu alanları topçu ateşine tutmakla suçladı.

Dağlık Karabağ’daki Ermeni güçlerinin lideri Arayik Haratyunyan, bölgede durumun sakin olduğunu söylerken ateşkese rağmen Azerbaycan güçlerinin, Hadrut kasabasında denetimi ele geçirmeye çalıştıklarını ancak başarısız olduklarını öne sürdü.

Azerbaycan ve Ermenistan, Moskova’da Rusya’nın davetiyle yapılan görüşmede, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12’den geçerli olmak üzere ateşkes ilan etmişlerdi.

Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan Ermenistan’a ateşkes ihlali kınaması

Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Ermenistan’ın ateşkesi ihlal ederek Gence kentine saldırdığı belirtildi ve saldırı kınandı.

Açıklamada “Ermenistan’ın insani ateşkesi ihlal ederek, bugün sabaha karşı Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’ye düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz. Çatışma bölgesine 100 km. mesafedeki Gence’de bir apartmana isabet ederek dokuz sivilin ölümüne, 39 kişinin yaralanmasına neden olduğu öğrenilen bu saldırı, Ermenistan yönetiminin ihtilafı işgal altındaki Azerbaycan topraklarının dışına yayma amacına yönelik provokasyonlarının yeni bir örneğidir. Bu saldırı aynı zamanda Ermenistan’ın gayrimeşru işgalini sürdürebilmek için uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekte beis görmediğini ve ateşkes dilinden anlamadığını da ortaya koymaktadır. Ermenistan’ın bu mütecaviz eylemleri şaşırtıcı olmayıp her zamanki işgalci ve saldırgan zihniyetinin açık bir yansımasıdır. Uluslararası toplum bu hukuk tanımazlığa artık dur demelidir” denildi. Açıklamada ayrıca Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında olduğu hatırlatıldı.

