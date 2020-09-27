Azerbaycan ve Ermenistan Arasında Çatışma

İki ülke 1991 yılında dağılan Sovyetler Birliği'ne bağlıydı. O tarihden bu yana Dağlık Karabağ sorunu çözülebilmiş değil.

1990'larda bölgedeki çatışmalarda ayrılıkçı Emeni güçler bölge çevresinde daha fazla kontrolü ele geçirmişti. Çatışmalarda 30 bin kişi yaşamını yitirmiş, bir milyon kişi de evlerini terketmek zorunda kalmıştı.

Dağlık Karabağ uluslararası çerçevede Azerbaycan toprağı olarak tanınıyor ancak bölge etnik Ermeniler tarafından kontrol ediliyor.

Gelişmelerin ardından Ermenistan sıkıyönetim ve seferberlik ilan etti.

İki taraf da sivil can kayıpları olduğunu açıkladı. Ermenistan Azerbaycan'a ait bazı zırhlı araçların da imha edildiğini kaydediyor.

Ermenistan Azerbaycan’ın hava ve topçu saldırısı başlattığını iddia ediyor. Azerbaycan da bütün cephe boyunca düzenlenen topçu saldırısına karşılık verdiğini kaydediyor.

Azerbaycan ve Ermenistan güçleri arasında Dağlık Karabağ bölgesinde çatışma çıktı. Çatışmalar sırasında Azerbaycan’a ait bir helikopterin düştüğü belirtiliyor.

Erdoğan Aliyev’le görüştü

Gelişmeler üzerine sosyal medyadan bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le telefonla görüştü.

Erdoğan görüşmede Türkiye’nin Azerbaycan’la dayanışma içinde olmaya devam edeceğini belirtti.

Edoğan sosyal medya mesajında ise Ermenistan halkına kendi geleceklerini ellerinde tutma ve kendilerini felakete sürükleyen liderlerine karşı durma çağrısı yaptı.

Akar’dan Çağrı

Savunma Bakanı Hulusi Akar da Ermenistan’a saldırgan tutumundan vazgeçmesi çağrısı yaptı ve Türkiye’nin bütün kaynaklarıyla Azerbaycan’ı destekleyeceğini belirtti. Akar, bölgedeki barış ve istikrara en büyük tehdidin Ermenistan’ın saldırgan tutumu olduğunu kaydetti.

Rusya ve Fransa da çatışmaların durması yönünde çağrı yaptı.

Papa Francis de iki ülkeye sorunlarını barış içinde çözme çağrısında bulundu.

